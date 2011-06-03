Россияне в Турции отравились «паленым» алкоголем с Кипра

Турецкие власти назвали официальную причину алкогольного отравления россиян на курорте в Бодруме, передает РИА «Новости».

Как объявили в Министерстве сельского хозяйства Турции, туристы отравились поддельным виски Mister Burdon. Такой вывод был сделан на основе анализов проб пяти спиртных напитков, которыми угощали россиян. Например, было установлено, что содержание метилового спирта в "паленом" алкоголе втрое превышало норму.

По информации турецких чиновников, поддельный виски был ввезен в Турцию с северного Кипра. За импорт отвечала фирма "Жасмин", а за реализацию на турецком рынке - фирма "Бирлик Гыда". Ранее сообщалось, что "Жасмин" получила разрешение на ввоз 180 тысяч бутылок джина, такого же количества водки и 2,1 тысячи бутылок виски. Около 12 тысяч поддельных бутылок было продано в Анталье, Мугле, Мерисне и Анкаре.

РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Haber Turk сообщает, что полицейские провели проверку по месту регистрации фирмы "Бирлик Гыда" в Анкаре. Адреса оказались фиктивными.

Массовое отравление россиян некачественным алкоголем произошло в ночь на 27 мая на вечеринке на яхте, устроенной для представителей туристического бизнеса. За медицинской помощью обратились около двадцати человек, шестеро из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Три гражданки России впоследствии скончались (две женщины умерли в турецких больницах и еще одна скончалась уже по возвращении в Москву в НИИ имени Склифосовского).

СК РФ 2 июня объявил, что возбудил в связи с гибелью россиянок уголовное дело по статье 238 УК ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 3 июня ведомство уточнило, что возбуждены сразу три дела по трем разным частям статьи 238. Эти дела объединены в одно производство. Свое расследование проводят и правоохранительные органы Турции.