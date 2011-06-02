Россия усиливает контроль на границе

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) вводит дополнительные профилактические меры в связи со вспышкой тяжелого кишечного инфекционного заболевания в Германии и некоторых других странах, а также в связи с регистрацией случаев холеры в Мариуполе (Украина).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспортребнадзора.

В частности, устанавливается контроль за людьми и транспортными средствами, прибывающими из стран, в которых зарегистрированы опасные заболевания, а также запрещены поставки овощной продукции из стран Европейского Союза.

В сообщении отмечается, что за период с 28 мая по 2 июня в пунктах пропуска осмотрено 37 тысяч 200 пассажиров и 8 тысяч 864 членов экипажей транспортных средств (воздушных, морских, автомобильных), прибывающих из «неблагополучных стран», в том числе из Германии.

Лиц с признаками инфекционных заболеваний за этот период не выявлено.

Как сообщал УНИАН, с 29 мая в Мариуполе Донецкой области госпитализировано 5 человек, больных холерой. В странах Европы 18 человек стали жертвами кишечной инфекции, источник которой до сих пор не определены. Случаи заболевания зарегистрированы в Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.