В Сирии освободили 500 политзаключенных

01:08, 02 июня 2011
Мир
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А всего их около 10 тысяч

Сирийские правозащитники сообщили, что в среду на свободу были отпущены более 500 политических заключенных.

По словам директора сирийского Наблюдательного совета по правам человека Рами Абдул-Рахмана, в числе освобожденных - участники антиправительственных выступлений.

Под амнистию могут подпасть около десяти тысяч человек, передает Радио Свобода.

 

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