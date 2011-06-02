В Сирии освободили 500 политзаключенных

Сирийские правозащитники сообщили, что в среду на свободу были отпущены более 500 политических заключенных.

По словам директора сирийского Наблюдательного совета по правам человека Рами Абдул-Рахмана, в числе освобожденных - участники антиправительственных выступлений.

Под амнистию могут подпасть около десяти тысяч человек, передает Радио Свобода.