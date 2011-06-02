В Сирии освободили 500 политзаключенных
01:08, 02 июня 2011Мир
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А всего их около 10 тысяч
Сирийские правозащитники сообщили, что в среду на свободу были отпущены более 500 политических заключенных.
По словам директора сирийского Наблюдательного совета по правам человека Рами Абдул-Рахмана, в числе освобожденных - участники антиправительственных выступлений.
Под амнистию могут подпасть около десяти тысяч человек, передает Радио Свобода.
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