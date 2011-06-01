Аль-Каида запасается оружием в Ливии

Соединенные Штаты всерьез опасаются, что вооружения, оставшиеся без должного контроля на территории Ливии, могут попасть в руки североафриканской ячейки "Аль-Каиды", заявил сегодня глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Картер Хэм.

"США и все региональные партнеры осознают реальную опасность того, что ливийское оружие может расползтись по разным местам, в том числе оказаться в руках "Аль-Каиды" и прочих экстремистских сил", - сказал К.Хэм на пресс-конференции в Алжире, передает Reuters.

По словам американского генерала, для сдерживания этого процесса необходимы совместные усилия заинтересованных африканских государств - Алжира, Мавритании, Мали и Нигера.

"США работают с каждой из этих стран, чтобы определить, какая форма поддержки будет наиболее полезной. Это может быть обмен информацией или техническое содействие в вопросах пограничного контроля", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Власти сопредельного с Ливией Алжира ранее уже заявляли, что североафриканское отделение "Аль-Каиды" - так называемая "Аль-Каида" в Исламском Магрибе" - пытается использовать хаос в Ливии в своих интересах, в частности заполучить оказавшиеся бесхозными запасы оружия. Алжирские спецслужбы уже получали информацию о перемещениях грузовиков с ливийским оружием на территорию Нигера и далее в северные пустынные районы Мали, где расположены базы "Аль-Каиды".