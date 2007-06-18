Жизнь в Киеве дороже, чем в Лос-Анджелесе

В рейтинге самых дорогих городов мира для иностранцев Киев занял 28 место, а первое место второй год подряд занимает Москва.

Британская консалтинговая фирма Mercer HR, которая оценивает стоимость жизни для приезжающих работать в тот или иной город, сообщает, что за последний год иностранцы стали тратить в Москве еще больше, чем во время составления предыдущего рейтинга. Как считают британские эксперты, лидерство столицы РФ связано с укреплением российской валюты и повышением арендной платы, пишет «Сегодня» со ссылкой на ВВС.

По мнению составителей рейтинга, Киев - 28-й по дороговизне город мира, то есть иностранцам в нем жить дороже, чем в Барселоне (31 место), Франкфурте (40), Лос-Анджелесе (42), Берлине (45) и Праге (49).

Лондон в рейтинге консалтинговой фирмы поднялся сразу на три позиции - с пятого на второе место. Mercer HR объясняет это укреплением британского фунта по сравнению с американским долларом и взлетевшими арендными ставками.

Третье место в этом году занимает Сеул (второй по результатам предыдущего рейтинга), а четвертое - Токио. Пятое место досталось Гонконгу, а шестое - Копенгагену.

Самым дешевым для иностранцев пятый год подряд признается Асунсьон. Столица Парагвая ненамного отстает от пакистанского Карачи и эквадорского Кито.

Всего в рейтинге были оценены 147 городов мира.

Эксперты при этом напоминают, что при оценке стоимости жизни необходимо принимать во внимание местные факторы, такие как поездки на обычных городских такси, а не на тех, которые заказывают для своих постояльцев гостиницы.

Аналогичная ситуация и в других сферах: есть рестораны «для богатых» и «для всех остальных» - при том, что качество пищи и уровень обслуживания в тех и других зачастую отличаются не слишком заметно.

Кроме того, эксперты выяснили, что самый дорогой гамбургер из закусочной уровня McDonald`s продается в Копенгагене, а самый дешевый - в Пекине. Чашка кофе дороже всего стоит в Москве, а дешевле всего – в Буэнос-Айресе.

При составлении рейтинга эксперты оценивали стоимость более чем 200 товаров и услуг, в том числе аренды жилья, транспорта, пищи, одежды, предметов домашнего обихода и развлечений.

Рейтинги, ежегодно составляемые агентством Mercer HR, призваны помочь руководителям крупных компаний рассчитывать стоимость расходов для своих сотрудников, находящихся в длительных зарубежных командировках.