Москва согласится на возврат Приднестровья в Молдову?

Американский аналитический центр Stratfor выступил с утверждением о возможном заключении "секретной сделки" по Приднестровью между Россией и Молдавией для того, чтобы Москва могла на законных основаниях держать свои войска в "стратегически значимой точке в Европе", а также для "противодействия расширению НАТО и шагам США по развертыванию ПРО и военных баз вблизи ее (России) границ".

Сообщая, что первые слухи о подобной сделке появились еще в конце мая, Stratfor теперь утверждает, что "сделка, похоже, выглядит больше, чем слухом, и Россия может использовать Молдавию как одну из своих точек для возвращения назад в Европу".

"В то время как Запад выступает против, по его утверждению, незаконного российского присутствия в Молдавии, а Россия приступает к выходу из ДОВСЕ, появились слухи о том, что Россия и Молдавия договорились, что в случае, если российские войска смогут оставаться в Приднестровье еще в течение 10 лет, Россия согласится с тем, что Молдавия вновь присоединит к себе этот сепаратистский район. При этом обе стороны прекратят свои взаимные экономические блокады", утверждается в аналитическом материале центра, распространенном вечером в пятницу.

Сообщая, что подобные договоренности позволяют России получить "легальную военную опору в Европе", аналитический центр подчеркивает, что при этом такая "сделка устранила бы половину аргументов НАТО о том, что Россия нарушает ДОВСЕ".

В своем анализе Stratfor не приводит никаких ссылок на источники своей информации.

Stratfor (Strategic Forcasting), который в одном из известных американских бизнес-изданий был однажды охарактеризован как "теневое ЦРУ", является частной компанией, базирующейся в Остине (штат Техас), и специализирующейся на предоставлении аналитической информации из собственных источников по ключевым геополитическим, стратегическим и экономическим процессам в мире.

РИА "Новости"