Омбудсмен Грузии призвал МВД соблюдать права задержанных

Омбудсмен Грузии Гиоргий Тугуши призвал сотрудников МВД страны соблюдать права задержанных в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 26 мая, сообщает Радио Свобода. По его словам, были проблемы с предоставлением им права на защиту.

Международная правозащитная организация Amnesty International также призвала власти Грузии тщательно расследовать обстоятельства разгона демонстрации в Тбилиси. C ранениями и травмами в больницу попали 37 человек. Два полицейских погибли. Под стражей остаются около 90 задержанных.

Со своей стороны госдепартамент США призвал власти Грузии провести расследование гибели людей во время акций протеста в Тбилиси, заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

"Мы знаем о происходящих акциях протеста, - сказал Тонер, отвечая на вопрос, следит ли Госдепартамент США за событиями в Грузии и известно ли ему о погибших. - Мы верим, что в Грузии, как и в любой другой стране, должны с уважением относится к праву граждан на мирное выражение своих устремлений".