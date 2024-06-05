Средства хотят предоставить под залог доходов от замороженных российских активов.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, если ЕС сможет на неопределенный срок продлить санкции против Москвы, пишет газета Financial Times со ссылкой на обсуждаемый документ

Отмечается, что Вашингтону нужно, чтобы ЕС продлил санкции блока в отношении российских государственных активов, которые истекают каждые шесть месяцев, если они не будут продлены по единодушному согласию, до конца войны, чтобы гарантировать, что США не останутся на крючке для выплат.

Предложение США изложено в дискуссионном документе ЕС, с которым ознакомилась Financial Times, подготовленном для виртуальной встречи министров финансов блока, чтобы обсудить, как собрать авансовые деньги для Киева.

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По словам журналистов, любое такое изменение режима ЕС потребовало бы одобрения лидеров, в том числе Виктора Орбана Венгрии, который оберегал свое обычное право вето на решения по санкциям.

Вашингтон настаивает на договоренности в преддверии саммита лидеров G7 в Италии на следующей неделе, где ожидается, что механизм финансирования, подкрепленный доходами от замороженных активов, будет центральным элементом поддержки Украины. По данным газеты, точные детали кредита, включая срок погашения, процентную ставку, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить.

Основным вариантом, который рассматривается – план США одолжить деньги Украине, возможно, вместе с другими государствами G7, что примерно соответствует расчетным "неожиданным доходам" от сотен миллиардов долларов замороженных активов России, которые хранятся на Западе. Дипломаты говорят, что это может привлечь до 50 миллиардов долларов.

Но Вашингтон рассматривает любой такой заем как "обусловленный" выделением ЕС доходов от активов на выплаты и гарантией того, что "активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться обездвиженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине", свидетельствует документ.

Такой залог имеет решающее значение, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что приносит примерно 3 миллиарда евро прибыли в год.

Другой рассматриваемый вариант предусматривает фактическое предоставление ЕС – вместе с другими странами G7 – двусторонних кредитов Украине, обеспеченных доходами от российских активов, замороженных в их собственной юрисдикции.

Кредит США под доходы от активов РФ

Ранее УНИАН писал. что США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые окажут Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов. При этом огромные расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от замороженных суверенных российских активов, по которым начисляются проценты в основном в Европе.

В то же время страны "Большой семерки" сходятся во мнении относительно плана США по изъятию доходов из замороженных российских активов – шага, который бы обеспечил Украине критически необходимое финансирование на сумму до 50 миллиардов долларов.

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