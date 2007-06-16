Королева Великобритании наградила орденом бывшего полковника КГБ (фото)

Бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, обвиненный в СССР в шпионаже и измене родине, награжден в Великобритании орденом св.Михаила и св.Георгия, который традиционно вручается в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си, О.Гордиевский получил одну из высших государственных наград страны "за свою службу на благо безопасности Великобритании".

Орден св.Михаила и св.Георгия является шестым по значимости в иерархии госнаград Великобритании. Многие британские СМИ отметили, что именно такой орден был вручен, согласно книге Яна Флемминга, наиболее известному британскому агенту разведки в мире художественной литературы - Джеймсу Бонду.

Другими лауреатами премии британской королевы стали деятели культуры: ученые, журналисты, правозащитники, актеры, писатели, спортсмены. Кавалером ордена Британской империи был награжден известный поп-певец Джо Кокер, футболист Райан Гиггс, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, писатель и актер-комик австралийского происхождения Барри Хамфрис, ведущий новостей Кристиан Аманпур, правозащитник Шами Чакрабарти и многие другие.

Всего были вручены 946 наград. 21 человек получил звание рыцаря Британской империи, 329 – стали кавалерами ордена Британской империи.