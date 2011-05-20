Обама: Израиль должен вернуться к границам 1967 года

Восстановление израильско-палестинских границ по состоянию на 1967 год является одним из принципов возобновления переговоров о мирном урегулирования, заявил президент США Барак Обама.

"США уверены, что переговоры (между Израилем и Палестиной) должны завершиться реализацией принципа двух государств с созданием постоянных палестинских границ между Израилем, Иорданией и Египтом, а также постоянной израильской границы с Палестиной. Границы Израиля и Палестины должны быть прочерчены по линиям 1967 года, со взаимными добровольными обменами (участками территорий)... Палестинцам необходимо право на собственное государство и правительство", - сказал Обама, выступая в Госдепартаменте с большой речью о новой политике США в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Второй принцип, на котором должны основываться переговоры о мирном урегулировании, - это право каждого государства на защиту собственной территории.

"Каждое государство имеет право на свою защиту, и Израиль должен быть в состоянии делать это самостоятельно. Меры безопасности должны быть достаточно жесткими, чтобы предотвратить терроризм и диверсии, остановить распространение оружия и обеспечить надежную защиту границ. Полный пошаговый вывод израильских войск должен сочетаться с принятием ответственности палестинскими властями и гарантиями неприменения военной силы. Срок этого вывода должен быть согласован, а серьезность обеспечения последующих мер безопасности - явно продемонстрирована. Реализация этих принципов даст основания для переговоров", - цитирует РИА "Новости".