Кто заменит бен Ладена?

После ликвидации Усамы бен Ладена оперативное и военное руководство деятельностью террористической организации "Аль-Каида" перешло к выходцу из Египта Саифу аль-Аделю, сообщает Reuters.

Такие сведения содержатся в докладе, подготовленном бывшим сторонником бен Ладена Номаном Бенотманом, который теперь сотрудничает с американскими спецслужбами. Бенотман, в свою очередь, ссылается на собственные, близкие к "Аль-Каиде", источники.

Не исключено, что в будущем аль-Адель передаст руководство Айману аль-Завахири, который считался вторым лицом в "Аль-Каиде". Ранее предполагалось, что аль-Завахири станет полноценным преемником бен Ладена. Бенотман утверждает, что временное решение передать оперативное руководство аль-Аделю связано с нетерпением сторонников организации, которые беспокоились за ее будущее.

Саиф аль-Адель входит в список самых разыскиваемых террористов по версии ФБР. Известно, что он связан с организацией "Египетский исламский джихад". Аль-Аделя подозревают в причастности к подрыву американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году. За сведения, которые приведут к его поимке, предложена награда в пять миллионов долларов, напоминает Лента.ру.