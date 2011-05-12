В Египте столкнулись 2 автобуса: 13 погибших

Микроавтобус врезался в автобус в Египте, погибли 13 человек, 15 ранены, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла на автотрассе на Синайском полуострове в 50 километрах от города Таба. По предварительной информации, все погибшие - местные жители.

По данным полиции, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который пытался по встречной полосе объехать вышедшего на дорогу верблюда, и врезался в автобус, перевозивший паломников.

Согласно последним данным, в Египте ежегодно на дорогах гибнут более 12 тысяч человек, 154 тысячи получают травмы и увечья. По признанию египетских властей, численность ДТП в Египте выше, чем, в среднем, в мире.