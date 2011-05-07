Армия Сирии ввела танки в город Баниас

Части армии Сирии в ночь на субботу при поддержке танков вошли в город Баниас на северо-западе Сирии, сообщает РИА Новости.

Войска вошли в населенные мусульманами-суннитами районы, а не в кварталы, где живут алавиты (ответвление шиизма). Большая часть линий связи с городом перерезана. О столкновениях и жертвах не сообщается.

Сирийские официальные СМИ сообщали, что в пятницу в городе Хомс в результате нападения "вооруженной преступной группировки"погибли 10 военных и полицейских. Волнения в Сирии начались в средине марта в расположенном на границе с Иорданией городе Дераа. Толчком для них стал арест группы школьников, писавших на стенах антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы с требованием освободить подростков. Позже акции протеста перекинулись в ряд других регионов страны, в частности, в города Латакия, Банияс, Хомс, Хама и некоторые пригороды Дамаска. В ходе столкновений манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов в Сирии, по данным оппозиции, погибли более 500 человек. В свою очередь, по официальным данным, с начала "насилия, развязанного наемниками против безопасности граждан и родины", погибли 70 гражданских лиц и более 80 солдат и полицейских.

Протесты оппозиционеров в Сирии продолжаются, несмотря на объявленную правительством широкомасштабную программу реформ. В частности, в стране отменено действовавшее с 1963 года чрезвычайное положение, что было одним из основных требований оппозиции. В ближайшее время будет, как ожидается, отменено положение Конституции, согласно которому правящая партия арабского социалистического возрождения (Баас) является "руководящей и направляющей силой в обществе". Сирийские власти возлагают ответственность за продолжающиеся уже почти два месяца беспорядки в стране, у которых есть и внутренние причины, на "вооруженных бандитов", пользующихся поддержкой "внешних сил".