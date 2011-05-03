Швейцария назвала суммы замороженных вкладов Мубарака, Каддафи и бен Али

Власти Швейцарии заморозили вклады бывшего президента Египта Хосни Мубарака на сумму 410 миллионов франков (около 470 миллионов долларов), лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи - на 360 миллионов франков (около 415 миллионов долларов), экс-президента Туниса Зин аль-Абидина бен Али - на 60 миллионов франков (около 69 миллионов долларов), сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел.

"Эти суммы заморожены в Швейцарии в соответствии с указаниями правительства Швейцарии, касающимися потенциально нелегальных активов в стране", - приводит заявление официального представителя МИД РИА "Новости".

Вклады Мубарака и Каддафи были заморожены Швейцарией в феврале, бен Али - в январе.