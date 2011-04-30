Украинская служба Би-би-си провела последний радиоэфир

Украинская служба Би-би-си провела свой последний прямой радиоэфир.

Недельная аудитория Украинской службы составляла около пяти миллионов человек. Первый эфир журналисты провели в 1992 году, взяв интервью у первого президента Украины Леонида Кравчука.

Кроме украинской, прекращено радиовещание также на азербайджанском, русском (за исключением отдельных программ в интернете), испанском (для Кубы), вьетнамском, китайском и турецком языках.

Как объявил председатель Всемирной службы Питер Горрокс, 650 рабочих мест из 2400 на Всемирной службе будут закрыты на протяжении следующих трех лет, большинство из них - на протяжении первого года.

Би-Би-Си ранее объявила, что закрывает 5 языковых служб ввиду сокращения бюджета корпорации. Закрыты албанская, македонская, сербская службы, а также редакции, выпускающие программы для стран Карибского региона на английском и на португальском - для стран Африки.

Еще 7 служб, среди которых и украинская, прекращают радиовещание, но останутся в интернете.

Сокращенно или закрыто много программ Всемирной Службы английским языком, включительно из "Европа сегодня".