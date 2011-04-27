В столице Йемена расстреляли акцию протеста

В столице Йемена Сане при разгоне силами безопасности оппозиционной акции в среду погибли не менее 9 человек, около ста – ранены, сообщает Радио Свобода со ссылкой на очевидцев и врачей местных больниц, которые отмечают, что у большинства пострадавших – огнестрельные ранения.

По всей стране продолжаются массовые протесты с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салеха. Участвующая в акциях молодежь называет предательством решение оппозиционных лидеров заключить соглашение с правительством, согласно которому Салех уйдет с занимаемого поста в течение 30 дней после подписания документа.

При этом Салех ждет, что парламент страны примет закон, наделяющий его иммунитетом от уголовного преследования.