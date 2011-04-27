Рядом с Босфором проложат новый канал

Новый пролив, который будет назван Стамбульским каналом, появится в расположенном на берегах Босфора 15-миллионом мегаполисе Стамбул, сообщил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Канал будет проложен в европейской части Стамбула и станет одним из крупнейших проектов 21 века, цитирует премьера Би-би-си.

Он также добавил, что его реализация позволит значительно уменьшить транспортную нагрузку на один из самых загруженных в мире проливов Босфор, через который ежегодно перевозится около 150 миллионов тонн нефти.