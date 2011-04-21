Скончался еще один раненый в Ливии журналист

Скончался американский фотограф Крис Хондрос (Chris Hondros), получивший тяжелое ранение в ливийском городе Мисурата, сообщает Associated Press. Факт гибели Хондроса подтвердили официальные представители агентства Getty Images, с которым он сотрудничал на протяжении многих лет.

41-летний Крис Хондрос работал в Косово, Ираке и Афганистане. Его фоторепортажи из зон военных конфликтов появлялись на страницах крупнейших журналов и газет. Он - обладатель многочисленных наград в области фотожурналистики, в том числе, премий World Press Photo, а также Золотой медали Роберта Капы (Robert Capa Gold Medal) - одной из высших наград для военных фотокорреспондентов.

Сегодня, пишет Лента.ру, четыре журналиста попали под обстрел в Мисурате - городе, за который несколько недель идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно о гибели еще одного члена этой группы - британского журналиста и кинорежиссера Тима Хетерингтона (Tim Hetherington). 41-летний Хетерингтон известен как один из режиссеров документального фильма "Рестрепо" о войне в Афганистане, выдвинутого в этом году на Оскар. Выпускник Оксфорда, четырежды лауреат премии за лучшую международную фотографию года, сообщает Би-би-си, "работал в Ливии над очередной частью масштабного многоформатного проекта о гуманитарных трудностях во время военных конфликтов", - говорится в заявлении семьи журналиста.

Два других журналиста, попавших под обстрел вместе с Хетерингтоном и Хондросом, также получили ранения. Их имена пока не сообщаются.

Хондрос - третий иностранный журналист, погибший в Ливии с момента начала гражданской войны. Кроме него и Тима Хетерингтона, в списке погибших оператор спутникового телеканала "Аль-Джазира" Али Хасан аль-Джабир, убитый в Бенгази 12 марта.