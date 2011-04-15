НАТО в Ливии не хватает самолетов

На прошедшей в Берлине встрече глав МИД стран-членов НАТО генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен пообещал продолжать миссию в Ливии, но посетовал на нехватку самолетов.

По итогам встречи и Расмуссен, и глава британского МИД Уильям Хейг выразили надежду, что страны Североатлантического альянса все-таки предоставят больше самолетов для операции.

Как передает из Берлина корреспондент Би-би-си, Франция и Британия пытались уговорить другие страны НАТО более активно участвовать в операции против Каддафи и предоставить больше самолетов, способных наносить точечные удары по наземным целям.

Однако в НАТО существуют разногласия по поводу проведения военной операции в Ливии. Ее противниками, в частности, являются Германия и Турция. Из 28 стран-членов НАТО лишь Великобритания, Франция, Канада, Бельгия, Норвегия и Дания принимают участие в авианалетах.

США сократили свое участие в операции, отозвав истребители, однако подчеркивают, что продолжают борьбу против средств ПВО Каддафи и что на американские силы приходится треть от общего числа вылетов ВВС коалиции.

По словам Расмуссена, силы, лояльные Каддафи, "прячут тяжелое вооружение в населенных пунктах, тогда как раньше большинство целей были легко досягаемыми. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, нам нужна очень сложная техника, поэтому необходимо еще несколько высокоточных истребителей для поражения наземных целей".