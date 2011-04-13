Авиация НАТО нанесла удар по складам Каддафи
22:15, 13 апреля 2011Мир
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Еще два взрыва были вблизи аэропорта
НАТО заявляет, что авиация альянса нанесла воздушный удар по складам с вооружением для сил, поддерживающих Муаммара Каддафи.
Эти склады, по информации НАТО, находятся в 13 километрах к юго-востоку от Триполи.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о двух мощных взрывах вблизи аэропорта Триполи. Однако командование НАТО не подтверждает, что взрывы могут быть связаны с авиаударом сил коалиции.
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