Авиация НАТО нанесла удар по складам Каддафи

НАТО заявляет, что авиация альянса нанесла воздушный удар по складам с вооружением для сил, поддерживающих Муаммара Каддафи.

Эти склады, по информации НАТО, находятся в 13 километрах к юго-востоку от Триполи.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о двух мощных взрывах вблизи аэропорта Триполи. Однако командование НАТО не подтверждает, что взрывы могут быть связаны с авиаударом сил коалиции.