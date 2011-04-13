Россия передала Польше табличку с обелиска жертвам Смоленской трагедии

Российская сторона передала Польше табличку с обелиска жертвам Смоленской авиакатастрофы, которая была установлена в первые дни после трагедии и демонтирована накануне ее первой годовщины, в ночь на 9 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь МИД Польши Марчин БОСАЦКИЙ сегодня в Варшаве.

По его словам, табличка в ближайшее время будет доставлена в Посольство Польши в Москве, откуда ее перевезут в Польшу и передадут владельцам – объединению «Катынь 2010».

Как сообщал УНИАН, российские власти без ведома Польши заменили табличку на обелиске жертвам Смоленской авиакатастрофы.

По данным польского телеканала TVN24, на новой табличке отсутствует упоминание о том, что делегация польских высокопоставленных должностных лиц, погибшая в авиакатастрофе, планировала почтить память расстрелянных в Катыни польских офицеров.

«Памяти 96 поляков во главе с Президентом Польши Лехом Качиньским, которые 10 апреля 2010 года погибли в авиакатастрофе под Смоленском», - написано на новой табличке.

Сначала же значилось, что делегация ехала на мероприятия «приуроченные 70-й годовщине советского преступления человекоубийства в Катыньском лесу над пленными офицерами польского войска в 1940 году».