В Минске заявили о задержании «вероятного террориста»

Один из задержанных по делу о взрыве в минском метро, по мнению белорусской прокуратуры, является "вероятным исполнителем теракта". Об этом заявил заместитель генерального прокурора республики Андрей ШВЕД, как сообщает РИА «Новости».

По его словам, о причастности этого человека (его имя не разглашается) к теракту свидетельствуют и собственные показания задержанного, и записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщил ранее "Коммерсантъ", на записях видно, как человек закладывает под лавку сумку, в которой, как считается, находилось взрывное устройство.

О том, что в рамках расследования задержаны несколько человек, стало известно уже 12 апреля. В то же время сообщалось, что людей, официально имеющих статус подозреваемых, среди задержанных нет.

По подозрению в причастности к теракту задержаны два человека, передает Лента.ру. Как рассказал А.ШВЕД, эти люди знакомы друг с другом. Оба граждане Беларуси, уроженцы одного из областных центров.

Прокуратура помимо прочего проверяет, не причастны ли задержанные к организации взрыва, произошедшего в июле 2008 года в Минске. Дело о том взрыве так и не было раскрыто.

Комментируя расследование нынешнего теракта, в КГБ Белоруссии заявляли, что рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, организаторы преступления хотели дестабилизировать обстановку в стране, по другой - отомстить силовым структурам за арестованных соратников. Еще одна версия, согласно КГБ, заключается в том, что взрыв устроил психически больной человек.

Расследование теракта в метро взял под личный контроль Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

Взрыв на станции "Октябрьская" Минского метрополитена произошел вечером 11 апреля. Как стало известно позднее, детонировало взрывное устройство мощностью примерно в 5-7 кг в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими поражающими элементами.

В результате, погибли 12 человек, около 200 получили ранения. По данным на 12 апреля, в больницах оставались около 150 пострадавших, из них несколько десятков человек находились в тяжелом состоянии.

13 апреля в Беларуси официально объявлено днем траура по погибшим.