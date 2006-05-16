ЕС придвигается к границам Украины...

Комиссия Европейского Союза сегодня планирует обнародовать отчет о готовности Румынии и Болгарии присоединиться к Евросоюзу первого января 2007 года.

Как сообщает “Немецкая волна”, заслушав отчет, в Европейском Союзе должны принять решение относительно дальнейшего срока расширения этой организации. Кроме того, вместе с Европейским центральным банком Комиссия ЕС должна определить, выполняют ли Словения и Литва критерии для введения в своих странах общей европейской валюты - евро.