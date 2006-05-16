Буш запретил въезд на территорию США руководству Беларуси

09:27, 16 мая 2006
Мир
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Чиновники наказаны за  нарушение демократических норм

Президент США Джордж БУШ запретил въезд на территорию Соединенных Штатов руководству Беларуси.

Как сообщает радио «Свобода», Дж.БУШ связал свое решение с фактами нарушений демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси в марте этого года, с нарушениями прав человека и разгулом коррупции в этой стране.

 

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