Буш запретил въезд на территорию США руководству Беларуси
09:27, 16 мая 2006Мир
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Чиновники наказаны за нарушение демократических норм
Президент США Джордж БУШ запретил въезд на территорию Соединенных Штатов руководству Беларуси.
Как сообщает радио «Свобода», Дж.БУШ связал свое решение с фактами нарушений демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси в марте этого года, с нарушениями прав человека и разгулом коррупции в этой стране.
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