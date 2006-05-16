Буш запретил въезд на территорию США руководству Беларуси

Президент США Джордж БУШ запретил въезд на территорию Соединенных Штатов руководству Беларуси.

Как сообщает радио «Свобода», Дж.БУШ связал свое решение с фактами нарушений демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси в марте этого года, с нарушениями прав человека и разгулом коррупции в этой стране.