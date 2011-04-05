"Костянтин Ольшанський" высадил на Мальте 79 эвакуированных из Ливии

Большой десантный корабль Военно-Морских Сил Украины «Костянтин Ольшанський» сегодня во второй половине дня доставил в порт Валетта (Мальта) 79 граждан из 13 стран, которые накануне в порту Триполи вместе с гражданами Украины подтвердили свое желание быть эвакуированными на украинском корабле.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Сейчас на корабле «Костянтин Ольшанський» остается более 100 эвакуированных, в основном - граждане Украины. Планируется, что в ближайшие дни они на корабле будут доставлены в Севастополь.

К берегам Украины корабль отправится после пополнения в порту запасов горючего и воды.

Как сообщал УНИАН, большой десантный корабль Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины «Костянтин Ольшанський» в понедельник в международном морском порту Триполи осуществил прием на борт 85 граждан Украины и 108 граждан других государств с целью их последующей эвакуации из Ливии. Всего в порту Триполи на корабль поднялись граждане 19 государств, в том числе 24 представителя стран СНГ. Среди пассажиров, которые 4 апреля были приняты на корабль, насчитывалось, в частности, 78 женщин и 35 детей.