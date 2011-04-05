Сыновья Каддафи разработали план по свержению отца

Сыновья лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи разработали план отстранения отца от власти и перехода Ливии к демократическим реформам, сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, авторами плана свержения Каддафи являются Сейф аль-Ислам и Саади аль-Каддафи. Саади является командующим специальными силами Ливии, в прошлом профессиональный футболист. Сейф аль-Ислам неоднократно выступал в поддержку отца и представлял интересы официальных властей Ливии. Оба ранее фигурировали в списке главных претендентов на пост лидера Ливии после отхода Муаммара Каддафи от дел.

В чем конкретно заключается план сыновей ливийского лидера, не уточняется. По данным The New York Times, Муаммар Каддафи по-прежнему не собирается прекращать противостояние с мятежниками и уверен, что за разжиганием гражданской войны в Ливии стоят иностранные исламисты.

Всего у Каддафи семь сыновей, почти все они задействованы в органах власти в Ливии или в руководстве вооруженными силами. Сейф аль-Ислам ранее неоднократно назывался одним из наиболее прозападных ливийских политиков.