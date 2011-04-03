Жертвами двух взрывов в Пакистане стали более 40 человек

42 человека погибли в результате двойного теракта в суфийском храме в городе Дера Гази Хан (Dera Ghazi Khan) на востоке Пакистана, сообщает Associated Press. Ранения получили от 70 до 100 человек.

Взрывы произошли один за другим, в воскресенье днем, когда в мечети было много людей. Верующие пришли поклониться мощам святого, останки которого захоронены на территории храма.

По одной из версий, теракт осуществили представители радикальной суннитской группировки Лашкар-е-Джхангви, выступающей за очищение Пакистана от прочих ветвей ислама. Известно, что представители этой группировки сотрудничают с Талибаном и Аль-Каидой. Об ответственности за взрыв заявил и сам Талибан, заявив, что таким образом пытается сдержать антитеррористические операции правительственных сил на северо-западе страны.

Теракты в Дера Гази Хан случаются нередко, замечает Лента.ру. В основном атакам подвергаются шииты и адепты суфийского течения в исламе, которые становятся жертвами радикальных суннитов.