Ракетными ударами повреждены 20 из 22 объектов ПВО Ливии

Ракетные удары США и Великобритании повредили 20 из 22 объектов ливийской ПВО, заявил журналистам представитель Африканского командования вооруженных сил США Джеймс Стокман.

"Три ракетных удара, произведенных накануне, причинили ущерб разной степени 20 из 22 объектов ПВО Ливии. Повреждены ли оставшиеся два объекта, в настоящее время выясняется", - приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что для участия в операции коалиции в Ливии США направили в воскресенье утром три самолета-невидимки. Они уже совершили боевые вылеты.