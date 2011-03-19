В районе АЭС в Японии обнаружили заражение продуктов радиацией

Специалисты обнаружили повышенный уровень радиации в молоке и шпинате в районе близ аварийной АЭС. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО в субботу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN, передает РИА «Новости».

Анализ молока был взят из префектуры Фукусима, где находится АЭС "Фукусима-1", шпината - из соседней префектуры Ибараки, сообщил Ю.ЭДАНО. В обоих продуктах уровень радиации может быть опасен для здоровья, отметил он.

После произошедшего 11 марта мощного землетрясения из-за отказа системы охлаждения на АЭС "Фукусима-1"произошли взрывы на первом, втором и третьем энергоблоках, позднее отмечались взрыв и несколько возгораний на четвертом энергоблоке. В результате инцидентов на АЭС произошло несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг станции, а также ввести запрет на полеты в радиусе 30 километров. Власти Японии признают, что ситуация на АЭС в Фукусиме остается крайне сложной, а еврокомиссар по энергетике Гюнтер ЭТТИНГЕР назвал ЧП на японской АЭС "Фукусима-1""апокалипсисом". В среду Ю.ЭДАНО заявлял, что замеры, проведенные министерством науки Японии в зоне от 20 до 30 километров от АЭС "Фукусима-1", свидетельствуют, что уровень радиации в этом районе не представляет угрозы для здоровья, даже если находиться на улице.