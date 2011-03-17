В Австрии нашли тело украинца, который пропал в горах еще в январе

В Австрии нашли тело украинца, который исчез в январе во время отдыха в горах.

Об этом сообщает Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА.

По его словам, посольство Украины в Республике Австрия направило информацию о том, что 16 марта этого года на юго-востоке горы „Плетцах Когель” было найдено тело исчезнувшего гражданина Украины, о чем были поставлены в известность его родственники. Посольство Украины в Республике Австрия прорабатывает вопрос перевозки в Украину гроба с телом погибшего для захоронения.

Как сообщал УНИАН, гражданин Украины, фамилия которого не уточняется, исчез 6 января с.г. в городе Мариатал (Федеральная земля Тироль), находясь на отдыхе.

По данным посольства, гражданин Украины решил самостоятельно осуществить экскурсию в горы и не вернулся в гостиницу.

7 января спасательные службы Австрии начали поиски исчезнувшего украинца.