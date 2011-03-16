Германия: мы не хотим и не можем вмешиваться в гражданскую войну

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле вновь скептически расценил предложения ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Ливии, сообщает агентство dpa.

"Мы не хотим и не можем вмешиваться в гражданскую войну в Северной Африке", - заявил глава МИД ФРГ, выступая в бундестаге.

"Военное вмешательство путем создания зоны, запретной для полетов, ставит больше вопросов, чем дает ответов. Альтернативой является не бездействие, а целенаправленные санкции", - сказал Вестервелле.