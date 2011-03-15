МИД рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в Йемен

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от путешествий в Республику Йемен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что ситуация в Йемене ухудшается. В частности, 13 марта во время демонстраций в городе Сана полицейские применяли огнестрельное оружие и слезоточивый газ против протестующих, в результате чего были ранены более 100 человек.

«В связи с этим Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от путешествий в Йемен в ближайшее время до полной стабилизации ситуации в этой стране», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По словам руководителя пресс-службы, на консульском учете в Йемене находятся всего 9 граждан Украины. Однако украинские дипломаты установили связь с 90 гражданами Украины, которые находятся в этой стране. По данным МИД Украины, никто из граждан Украины в результате ситуации в Йемене не пострадал.

Как сообщалось, в Йемене продолжаются протесты против Президента Али Абдуллы САЛЕХА, который правит страной более 30 лет. Он отказывается уйти с должности, как того требуют манифестанты.