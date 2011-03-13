Все атомные электростанции Германии будут тщательно проинспектированы в связи с утечкой радиации в Японии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"То, что произошло в Японии, должно стать переломным моментом для всего мира, - приводит ее слова РосБизнесКонсалтинг. - Нельзя продолжать работу в прежнем режиме после того, как подобное случилось в такой высокотехнологичной стране, как Япония, где уровень безопасности атомной энергетики соответствует самым высоким стандартам".

В Германии накануне прошла многотысячная акция протеста против политики федерального правительства в области атомной энергетики.