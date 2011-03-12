Противники атомной энергетики перекрыли центр Берлина

Акция протеста против использования атомной энергии проходит в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости.

Около 500 человек вышли на центральную берлинскую улицу Унтер-ден-Линден и перекрыли движение транспорта. Они держат лозунги с призывами отказаться от использования атомной энергии. "Есть альтернатива!", - гласит один из них.

Полиция оттесняет участников акции на соседние улицы.

Акции протеста проводятся после крупной аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, вызванной землетрясением и цунами. Она может стать самой крупной аварией на атомной станции за последние 25 лет, с момента чернобыльской катастрофы.

Сегодня тысячи немецких противников атомной энергии выстроились в живую цепь длиной 45 километров между АЭС "Некарвестхайм" и зданием правительства земли Баден-Вюртемберг в Штутгарте. Выступающие против атомной политики правительства демонстранты размахивали желтыми флагами со слоганом "Ядерная энергетика - нет, спасибо!".

АЭС "Некарвестхайм" эксплуатирует старейшие и наиболее опасные немецкие реакторы, которые были бы остановлены в первую очередь в случае сохранения предыдущего правительственного плана по выходу Германии из ядерной энергетики, отмечает Гринпис. Теперь же станция может работать до 2020 года. Согласно опросу общественного мнения, проведенного в апреле 2010 года социологами TNS Emnid по заказу Гринпис, 67% немцев выступают против продления сроков работы АЭС.