В Японии погибли 630 человек, 1300 пропали без вести

В Японии подтверждена гибель 630 человек, еще 1300 числятся предположительно погибшими и пропавшими без вести, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал NHK.

Так, по информации полиции в городе Сэндай в префектуре Мияги, было обнаружено свыше 200 тел погибших. Цунами прошла около 10 км от побережья вглубь страны. В регионе подтверждена гибель еще 70 человек.

В префектуре Иватэ подтверждена смерть более 200 человек. По данным полиции, пропавшими без вести числятся еще свыше 200 человек, в основном в прибрежных районах. Власти сообщают о том, что город Рикудзэн-Таката разрушен практически полностью.

В префектуре Фукусима, по сообщениям, погибло 97 человек, пропавшими без вести числятся еще более 480 человек.

В Токио и соседних с ним префектурах подтверждена гибель, по меньшей мере, 28 человек.

В городе Кесеннума (префектура Мияги) крупный пожар охватил обширные территории, выходящие к заливу. По сообщению Управления пожарной охраны, пожар мог возникнуть вследствие возгорания нефти, разлившейся из цистерны, разрушенной волной.