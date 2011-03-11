Землетрясение в Японии разбудило вулкан в Индонезии

Землетрясение в Японии спровоцировало извержение вулкана в Индонезии.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, через несколько часов после землетрясения в Японии начал извергаться вулкан Карангетанг, считающийся одним из самых активных в Индонезии.

Индонезийские власти начали эвакуацию людей, живущих у подножия вулкана на острове Сиау в провинции Северный Сулавеси. Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.

Между тем, как сообщает российский сайт NEWSru.com, власти Индонезии объявили предупреждение о цунами, сформировавшегося из-за землетрясения у берегов Японии. В стране проводится эвакуация. По решению правительства, свои дома должны покинуть люди, живущие в районах, находящихся на высоте ниже двух метров над уровнем моря.

Предупреждение о цунами распространено на всем побережье Индонезии от провинции Северный Сулави до провинции Папуа.

Первые признаки цунами появились у берегов Гавайских островов. Сильные волны у южных берегов Оаху - самого населенного острова Гавайского архипелага - были сняты местным телевидением. На островах уже начата эвакуация.