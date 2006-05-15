Тони Блэр досрочно уходит с поста премьер-министра Великобритании

Тони БЛЭР объявил о досрочном уходе с поста премьер-министра Великобритании.

Премьер Соединенного Королевства планирует оставить государственную должность летом 2007-го года. Об этом сам премьер заявил некоторым членам Кабинета Министров, пишет сегодня британская газета Independent.

Как передает NEWS.ru, Т.БЛЭР намерен уйти в отставку, когда "для него найдется замена в лейбористской партии, членом которой он является". "Лейбористам нужен новый лидер, надеюсь, он будет избран в кратчайшие сроки, и я смогу отойти от дел", - отметил британский глава правительства.

Пресс-служба премьер-министра Великобритании не дает официальных комментариев по поводу данного сообщения.

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