Россия направит к побережью Ливии военные корабли?

Россия планирует направить к побережью Ливии два военных корабля и морских пехотинцев из состава Черноморского флота РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, речь идет о том, что рассматривается вопрос направления в ближайшее время в приближенный к Ливии морской регион двух больших десантных кораблей с 250-300 морскими пехотинцами на борту из состава Черноморского флота РФ.