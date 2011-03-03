Россия направит к побережью Ливии военные корабли?
10:02, 03 марта 2011Мир
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Россия планирует направить к побережью Ливии два военных корабля и морских пехотинцев из состава Черноморского флота РФ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.
По словам собеседника агентства, речь идет о том, что рассматривается вопрос направления в ближайшее время в приближенный к Ливии морской регион двух больших десантных кораблей с 250-300 морскими пехотинцами на борту из состава Черноморского флота РФ.
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