Уго Чавес хочет помочь Европе
15:48, 14 мая 2006Мир
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Президент Венесуэлы готов предоставить бедным европейцам дешевое топливо
Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС готов предоставить европейцам с малыми доходами дешевое топливо для отопления их домов.
Зимой этого года Венесуэла помогала бедным американцам, а теперь аналогичное предложение подготовили и для Европы, передает “5 канал”.
Свою позицию венесуэльский лидер выразил в Вене на встрече активистов и представителей неправительственных организаций. Так называемый «альтернативный саммит» проходил параллельно с трехдневным саммитом лидеров стран ЕС и Латинской Америки.
По словам Президента Венесуэлы, “я хочу предложить поддержку бедной части населения, однако хочу быть уверенным, что эта помощь дойдет именно до них”.
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