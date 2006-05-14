Уго Чавес хочет помочь Европе

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС готов предоставить европейцам с малыми доходами дешевое топливо для отопления их домов.

Зимой этого года Венесуэла помогала бедным американцам, а теперь аналогичное предложение подготовили и для Европы, передает “5 канал”.

Свою позицию венесуэльский лидер выразил в Вене на встрече активистов и представителей неправительственных организаций. Так называемый «альтернативный саммит» проходил параллельно с трехдневным саммитом лидеров стран ЕС и Латинской Америки.

По словам Президента Венесуэлы, “я хочу предложить поддержку бедной части населения, однако хочу быть уверенным, что эта помощь дойдет именно до них”.