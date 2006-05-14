В Грузии - стихийное бедствие

В результате наводнения в двух районах Восточной Грузии - Кварельском и Лагодехском - затоплены первые этажи сотен домов сельских жителей.

Накануне начались ливневые дожди. Они привели к тому, что горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы, пишет «Газета.ru».

Затоплены также тысячи гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот.