В Грузии - стихийное бедствие
14:38, 14 мая 2006Мир
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Затоплены сотни домов
В результате наводнения в двух районах Восточной Грузии - Кварельском и Лагодехском - затоплены первые этажи сотен домов сельских жителей.
Накануне начались ливневые дожди. Они привели к тому, что горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы, пишет «Газета.ru».
Затоплены также тысячи гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот.
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