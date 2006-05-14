ЕС готов торговаться с Ираном

Европейский Союз разрабатывает новые предложения Ирану с целью побудить его отказаться от своей ядерной программы.

Как передает РБК, предложения, которые включат послабления в торговле и выгодные для Тегерана политические инициативы, будут обсуждаться 15 мая на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Европейцы пытаются расширить пакет экономических и политических инициатив, предложенных Тегерану в августе 2005 года. Тогда в обмен на преференции Европа требовала от Исламской Республики прекращения всех работ по обогащению урана. Иран данное предложение отклонил, однако правительства стран Евросоюза не оставили попыток убедить Тегеран пойти на уступки в отношении своей ядерной программы. Параллельно с подготовкой Европой выгодных для Ирана предложений ведется работа в Совете Безопасности ООН. В частности, рассматривается возможность введения международных санкций в отношении Исламской Республики.