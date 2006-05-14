В Варшаве ранены 32 полицейских
12:45, 14 мая 2006Мир
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Хулиганы устроили драку после футбольного матча
В столице Польши Варшаве после футбольного матча хулиганы устроили драку - задержан 231 человек, ранены 32 полицейских.
Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш СОКОЛОВСКИЙ, передает Газета.ru.
Столкновения хулиганов с полицией начались в субботу вечером после завершения матча между "Легией" (Варшава) и "Вислой" (Краков) и продолжались до утра воскресенья, когда пьяные псевдоболельщики забросали стражей порядка бутылками и камнями.
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