В Варшаве ранены 32 полицейских

В столице Польши Варшаве после футбольного матча хулиганы устроили драку - задержан 231 человек, ранены 32 полицейских.

Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш СОКОЛОВСКИЙ, передает Газета.ru.

Столкновения хулиганов с полицией начались в субботу вечером после завершения матча между "Легией" (Варшава) и "Вислой" (Краков) и продолжались до утра воскресенья, когда пьяные псевдоболельщики забросали стражей порядка бутылками и камнями.