Наемники обстреляли из орудий город на севере Ливии

Войска, верные Муамару Каддафи, в ночь на воскресенье начали бои с силами восставших в городе Эз-Завия на северо-западе страны, который является важным центром нефтеперерабатывающей промышленности, погибли не менее 50 мирных жителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

По словам одного из них, силы наемников обстреляли из тяжелой артиллерии центральную площадь города и увезли с собой не менее 30 горожан: "Они без разбора расстреливали людей на площади. Молодые люди, дети, старики и женщины погибли, я подсчитал потери". При этом погибли от 50 до 60 человек, около 50 получили тяжелые ранения.

Большая часть города Эз-Завия находится под контролем восставших, однако окраины по-прежнему занимают сторонники Каддафи.