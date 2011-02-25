В столице Туниса десятки тысяч человек требуют отставки нового правительства

В столице Туниса, городе Тунис, собрались несколько десятков тысяч манифестантов, которые требуют отставки переходного правительства страны. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает Agence France-Presse. Между тем, местная полиция оценила число демонстрантов в сто тысяч человек.

Переходное правительство Туниса было сформировано после переворота, в результате которого 14 января свой пост покинул президент Зин эль-Абидина БЕН АЛИ, напоминает Лента.ру. Временным главой государства, в соответствии с Конституцией, стал спикер парламента Фуэд МЕБАЗА. Между тем переходное правительство осталось под руководством Мохаммеда ГАННУЧИ, который занимал пост премьера и до переворота.

Вскоре после смещения властей местное население долгое время отказывалось разойтись по домам, требуя убрать из Кабинета министров соратников прежнего президента. В результате ряд министров были вынуждены покинуть свои посты, а на их места были назначены представители оппозиции. Одновременно была запрещена деятельности партии БЕН АЛИ.

В стране были проведены аресты ряда бывших чиновников, в том числе родственников экс-президента. Счета БЕН АЛИ за рубежом по просьбе новых властей Туниса были заморожены. Сам бывший президент находится в Саудовской Аравии, где, по некоторым данным, впал в состояние комы. Подтверждения этой информации пока не поступало.

Как сообщает "Аль-Джазира", акции протеста продолжаются и в регионах, жители которых требуют усилить борьбу с бедностью и безработицей. По их словам, революция в столице на периферии ничего не изменила.

Между тем, по данным Reuters, помимо отставки собственных властей митингующие в Тунисе также требуют ухода ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ. В ходе завязавшейся в стране гражданской войны, участники которой борются против его режима, уже погибли не меньше двух тысяч человек.