Аль-Каида провозгласила исламский эмират на востоке Ливии

Международная террористическая сеть "Аль-Каида" провозгласила исламский эмират на территории города Дерна на востоке Ливии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

"Сеть "Аль-Каида" провозгласила эмират в Дерне во главе с Абделькаримом аль-Хасади (Abdelkarim Al-Hasadi) - бывшим заключенным американской тюрьмы Гуантанамо", - заявил глава ливийского МИД Халед Каим (Khaled Kaim) в Триполи на встрече с послами стран Евросоюза.

По его словам Аль-Каида рассчитывает, что события в стране будут развиваться по афганскому сценарию, где после падения режима президента Наджибуллы в 1992 году к власти пришел "Талибан".

Антиправительственные выступления в Ливии уже привели к вакууму власти во многих частях страны. Сообщалось, что под контроль противников режима Муамара Каддафи перешли города Тобрук, Сирт и Эз-Завия. Там начали орудовать мародеры, жители боятся покидать дома.