Ахмадинежад посоветовал Каддафи прислушаться к голосу народа

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал лидера Ливии Муамара Каддафи обратить внимание на требования народа и прекратить насилие против своей нации, сообщает иранское информационное агентство Фарс.

"Мир стоит на пороге больших изменений... народы нуждаются в связях с мировым сообществом и справедливом миропорядке, которые будут обеспечивать соблюдение прав и достоинство всех наций, смогут восполнить тот большой пробел между "властью" и "неимущими", а также развенчать злые намерения в отношении народов и наций, и прекратить их унижение и оскорбление", - приводит агентство слова Ахмадинежада.

При этом иранский президент отметил, что действия властей Ливии против демонстрантов неприемлемы. "В некоторых местах случаются вещи, которые кроме как гнусными назвать нельзя, разве можно представить, что найдется человек, который будет бомбить и убивать свой же народ", - сказал Ахмадинежад.

Иранский президент добавил, что, по его мнению, ливийский лидер должен "также прислушаться к голосу своего народа, в противном случае, по аналогии с другими арабскими государствами, результат уже известен заранее".

В самом Иране, замечает РИА "Новости", неделю назад лидеры оппозиции, экс-кандидаты в президенты Ирана Мехди Кяруби и Мирхоссейн Мусави обратились к правительству Ирана с просьбой разрешить провести акцию в поддержку народа Египта, выступившего за свержение режима Хосни Мубарака. Власти отклонили просьбы оппозиционеров. В ходе несанкционированной акции иранской оппозиции перед Тегеранским университетом, которая в итоге вылилась в столкновение между демонстрантами и сотрудниками правопорядка, погибли два человека.