МИД отправил в Ливию еще двух опытных работников

МИД для усиления работы Посольства Украины в Ливии направил в эту страну двух дипломатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Костантин ГРИЩЕНКО сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ.

«Ситуация на месте очень сложная, поэтому мы направили на укрепление посольства, которое работает в Ливии полноценно, еще двух сотрудников с блестящим знанием арабского языка, один из которых был послом в этой стране в течение четырех лет и имеет соответствующие контакты, а второй имеет опыт эвакуации граждан Украины из Египта», - сказал К.ГРИЩЕНКО.