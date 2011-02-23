Самолет с украинцами задерживают в аэропорту Триполи

Время возвращения самолета Ил-76МД Министерства обороны из Ливии в аэропорт «Борисполь» перенесено на неопределенный срок, и будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Как сообщал УНИАН, самолет Ил-76МД в 11.45 осуществил посадку в аэропорту Триполи для эвакуации украинских граждан с территории Ливии.

Вылет самолета в Украинеу ожидался в промежутке времени с 13.00 до 14.00. Прибытие в Киев – в 17.00 – 18.00.