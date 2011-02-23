Самолет с украинцами задерживают в аэропорту Триполи
17:24, 23 февраля 2011Мир
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На неопределенный срок
Время возвращения самолета Ил-76МД Министерства обороны из Ливии в аэропорт «Борисполь» перенесено на неопределенный срок, и будет сообщено дополнительно.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Как сообщал УНИАН, самолет Ил-76МД в 11.45 осуществил посадку в аэропорту Триполи для эвакуации украинских граждан с территории Ливии.
Вылет самолета в Украинеу ожидался в промежутке времени с 13.00 до 14.00. Прибытие в Киев – в 17.00 – 18.00.
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