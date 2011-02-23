Генсекретарь НАТО верит, что Украина не свернет с демократического курса

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН верит, что Украина не свернет с демократического курса.

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль» накануне своего официального визита в Украину, запланированного на 24 февраля.

Генеральный секретарь НАТО напомнил о том, что основными ценностями Альянса являются свобода личности, права человека и демократия. Глава НАТО также отметил, что «самая первая» часть Ежегодной национальной программы, разработанной Украиной в процессе консультаций с Альянсом, «касается выборов, свободы СМИ и гражданского общества» как сфер, где украинское правительство «хочет модернизировать свои подходы к ведению дел».

«Развитие демократии и верховенства права является главным аспектом отношений между НАТО и Украиной, и я верю, что ваша страна не свернет с этого курса», – добавил А.Ф.РАСМУССЕН.