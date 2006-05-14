В Венгрии модель самолета врезалась в толпу: есть жертвы
10:15, 14 мая 2006Мир
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Причина: радиочастотные помехи
На авиашоу в Венгрии модель самолета, которой управляли с земли, врезалась в толпу зрителей. Два человека погибли, четыре ранены.
Как передает «5 канал», по предварительным данным, модель потеряла управление из-за радиочастотных помех. По показаниям участников, накануне шоу из-за радиопомех потеряла управление и разбилась другая модель самолета. Тем не менее, организаторы шоу не приняли мер, чтобы предотвратить подобные инциденты.
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