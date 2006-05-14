В Венгрии модель самолета врезалась в толпу: есть жертвы

На авиашоу в Венгрии модель самолета, которой управляли с земли, врезалась в толпу зрителей. Два человека погибли, четыре ранены.

Как передает «5 канал», по предварительным данным, модель потеряла управление из-за радиочастотных помех. По показаниям участников, накануне шоу из-за радиопомех потеряла управление и разбилась другая модель самолета. Тем не менее, организаторы шоу не приняли мер, чтобы предотвратить подобные инциденты.